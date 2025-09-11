В Калининградской области впервые имплантировали желудочек сердца

Первую операцию по имплантации искусственного левого желудочка сердца (LVAD) провели в кардиоцентре Калининградской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Это соответствует достижению целей и задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Уникальное хирургическое вмешательство выполнено 67-летнему пациенту в терминальной стадии сердечной недостаточности. Операция длилась 5 часов и стала единственным шансом на спасение для пациента, у которого фракция сердечного выброса составляла всего 20% при норме от 55%. Мужчина поступил в центр в тяжелейшем состоянии с отеком легких и рядом сопутствующих заболеваний.
Искусственный желудочек помогает ослабленному сердцу перекачивать кровь в аорту, улучшая кровообращение во всем организме. Такие операции обычно становятся «мостом» к трансплантации сердца или позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов, ожидающих пересадку. После сложного периода восстановления пациент был выписан в конце августа и чувствует себя хорошо.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.