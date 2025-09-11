11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА. В Беларуси уточнены типовые потребительские качества жилых помещений. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 28 августа 2025 года № 99 «О строительстве жилых домов», которое 10 сентября вступило в силу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой Интернет-портал.
Документом утверждена инструкция, которой определены архитектурно-планировочные характеристики и технические требования к жилым домам, обеспечивающие гарантируемые государством безопасность проживания, санитарно-гигиенический комфорт, социально-функциональные требования применительно к условиям соответствующего населенного пункта.
Кроме того, постановлением установлен перечень проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств.
Согласно документу, норматив предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов, строящихся с господдержкой, соответствует номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников Республики Беларусь, рассчитанной нарастающим итогом с начала года, публикуемой Национальным статистическим комитетом.
Такие нормативы для индивидуальных жилых домов определены в следующих размерах:
для крупнопанельных домов — Br2786,42;
деревянных каркасных домов — Br 2790,80;
из ячеистого бетона — Br 2169,33;
из других стеновых материалов — Br 2786,42.
Для пересчета в течение года используются статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ.
Постановление Министерства архитектуры и строительства от 10 марта 2022 года № 30 «О строительстве жилых домов» признано утратившим силу. -0-