11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА. В Беларуси уточнены типовые потребительские качества жилых помещений. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 28 августа 2025 года № 99 «О строительстве жилых домов», которое 10 сентября вступило в силу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой Интернет-портал.