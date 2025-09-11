Пластический хирург рассказал, что Пугачева делала со своей внешностью

Хирург Андриевский заметил у Пугачевой следы множества подтяжек.
Внешность певицы Аллы Пугачевой изменилась из-за многочисленных пластических операций, которые дают неоднозначный результат в ее возрасте. Об этом рассказал пластический хирург Андрей Андриевский.
«Судя по последним кадрам, Алла Борисовна прибегала к целому комплексу процедур. Это, скорее всего, круговая подтяжка лица с элементами нижней блефаропластики и инъекционная коррекция подбородочной зоны», — заявил Андриевский в разговоре с изданием Life.ru. Он отметил, что в данном возрасте подобные процедуры могут привести к противоречивым результатам: эластичность тканей снижается, процессы регенерации замедляются, вследствие чего становятся более выраженными рубцы и изменения в очертаниях лица.
Хирург пояснил, что шрамы от операций Пугачева, вероятно, скрывает волосами — это распространенная практика. Он обратил внимание на нижнюю треть лица, где вмешательства могли повлиять на мимику, и на слегка растянутые мочки ушей, что указывает на повторные подтяжки. Андриевский подчеркнул, что изменения не обязательно связаны с ошибками хирурга, а обусловлены возрастными особенностями тканей и стремлением певицы сохранить привычный облик. По его мнению, щадящие методики могли бы дать более естественный результат.
Ранее пластический хирург также выявил у Аллы Пугачевой признаки неудачных хирургических вмешательств. Как отметила врач Зухра Балакеримова, Примадонне, предположительно, была выполнена платизмопластика — операция по коррекции шеи, однако итоговые результаты значительно отличаются от ожидаемых. Кроме того, специалист также обратила внимание на наличие у артистки других видимых последствий проведенных ранее пластических операций.