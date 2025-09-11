Пластический хирург рассказал, что Пугачева делала со своей внешностью

Хирург пояснил, что шрамы от операций Пугачева, вероятно, скрывает волосами — это распространенная практика. Он обратил внимание на нижнюю треть лица, где вмешательства могли повлиять на мимику, и на слегка растянутые мочки ушей, что указывает на повторные подтяжки. Андриевский подчеркнул, что изменения не обязательно связаны с ошибками хирурга, а обусловлены возрастными особенностями тканей и стремлением певицы сохранить привычный облик. По его мнению, щадящие методики могли бы дать более естественный результат.