В Калининграде презентовали историко-культурный проект «Тысячи имен»

Принять участие в историческом проекте «Тысячи имен» может каждый желающий.
В Калининграде сегодня презентовали федеральный историко-культурный проект «Тысяча имен» от Российского военно-исторического общества. Он направлен на создание общедоступного онлайн-архива, в котором будут собраны свидетельства, воспоминания и биографические данные участников и очевидцев событий Первой мировой войны (1914−1918), включая как фронтовиков, так и тружеников тыла.
Презентация прошла в рамках пленарной сессии международной научной конференции «Первая мировая война: события, люди, память». По информации авторов проекта, за годы деятельности волонтеры установили личности более тысячи военнослужащих, провели 164 экспедиции и приняли участие в приведении в порядок 16 воинских захоронений, поддерживая их должное состояние и к текущему моменту.
Отмечается, что присоединиться к проекту может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте 1000-names.ru. С 2013 года инициатива «Тысячи имен» занимается восстановлением и благоустройством заброшенных воинских захоронений времен Первой мировой войны в Калининградской области, а также установлением личностей солдат, покоящихся в этих могилах.