В России хотят повысить штрафы за продажу алкоголя у школ и медучреждений

Депутаты Амурской области внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медучреждений. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
«Законопроект направлен на усиление административной ответственности… за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорится в пояснительной записке.
Инициатива, в случае ее принятия, предусматривает штраф для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила многократно увеличить штрафы за курение на рабочем месте. Кроме того, предлагается ужесточить ответственность работодателей за нарушения этого запрета, а также расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора, чтобы эффективнее пресекать подобного рода нарушения.