«Такая глупость!» Путешественник из Нидерландов о закрытии Польшей границы с Беларусью

«Это такая глупость! Я не понимаю, зачем они это делают (закрывают границу. — Прим. БЕЛТА). Европейцы сходят с ума в этот момент. Извините, что так говорю. Послушайте: Беларусь и Россия проводят совместные учения. Это продолжается уже много лет. Это не может быть причиной. Не верю», — сказал Ян, который спешит к друзьям в Минск.