«Такая глупость!» Путешественник из Нидерландов о закрытии Польшей границы с Беларусью

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие Польшей границы с Беларусью — полная глупость, считает путешественник из Нидерландов Ян, который воспользовался безвизом и успел пересечь польско-белорусскую границу. Его комментарий показали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
«Это такая глупость! Я не понимаю, зачем они это делают (закрывают границу. — Прим. БЕЛТА). Европейцы сходят с ума в этот момент. Извините, что так говорю. Послушайте: Беларусь и Россия проводят совместные учения. Это продолжается уже много лет. Это не может быть причиной. Не верю», — сказал Ян, который спешит к друзьям в Минск.
ГПК: не планируем закрытие пунктов пропуска на границе с Польшей и готовы возобновить оформление в любой момент.
Ожидающий в очереди на выезд в Польшу мужчина отметил, что эта ситуация очень неприятная. Очень много людей направляются к родственникам. «Разные ситуации бывают, и нужно по-любому пересекать границу», — сказал он.
Единственный открытый грузовой пункт пропуска на белорусско-польской границе «Козловичи» — «Кукурыки», по заявлениям польской стороны, тоже закроется сегодня ночью. Водители-международники не скрывают, что закрытие границы обернется убытками для их логистических компаний. Причину происходящего видят в политике. Причем это говорят сами поляки.
«Убытки для всех будут. Для обычных людей, будь это белорусы или поляки. Для всех это большие потери, — сказал один из поляков, который также ожидает в очереди. — Не вижу объективных причин закрывать границу. Это просто политика. Большая политика. И от нее обычные люди страдают».-0-