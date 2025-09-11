Пригожин раскрыл подробности ограбления в Турции

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которого в Турции ограбил таксист, рассказал о подробностях случившегося. По его словам, злоумышленник не стал принимать оплату в виде наличных, сославшись на то, что у предпринимателя были старые купюры.
— Я ему даю карточку. Но они же не везде работают. Он берет ее, прокатывает. А я телефон, куда уведомления приходят, оставил в отеле. У него там написано — шесть с чем-то тысяч. Но я у него спросил, он говорит: «Это лиры». А я думаю, что я буду сейчас делить, умножать, не будет же он обманывать. Он раз прокатал — говорит, что не проходит, второй раз прокатал. А я понимаю уже, что что-то не то. И мы вышли из машины, — рассказал продюсер.
После прибытия в отель Пригожин обнаружил, что с его счета списали 13 200 долларов (1,1 миллиона рублей — прим. «ВМ»). После этого он спустился к консьержу и сообщил ему, что «даст любые деньги, чтобы нашли этого ублюдка».
Когда Пригожин вместе с супругой Валерией пришел в полицейский участок, одна из девушек узнала исполнительницу. Спустя пять минут полицейский показал паре три портрета, и они определили личность обманувшего их таксиста. Позднее Пригожин вернулся в полицейский участок, где уже был арестованный злоумышленник с деньгами, и написал на него заявление, передает Lenta.ru.
О произошедшем стало известно 11 сентября. Ранее появились сообщения, что таксист смог украсть у Пригожина 12 тысяч долларов (1,01 миллиона рублей — прим. «ВМ»). По данным СМИ, платеж якобы не проходил три раза подряд — шофер жаловался на слабую Сеть.