Пригожин раскрыл подробности ограбления в Турции

— Я ему даю карточку. Но они же не везде работают. Он берет ее, прокатывает. А я телефон, куда уведомления приходят, оставил в отеле. У него там написано — шесть с чем-то тысяч. Но я у него спросил, он говорит: «Это лиры». А я думаю, что я буду сейчас делить, умножать, не будет же он обманывать. Он раз прокатал — говорит, что не проходит, второй раз прокатал. А я понимаю уже, что что-то не то. И мы вышли из машины, — рассказал продюсер.