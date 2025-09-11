Ричмонд
Названа привычка счастливых людей

Психологи назвали привычку, которая свойственна счастливому человеку. Об этом пишет издание Vanitatis.

По мнению специалистов, счастливые люди стараются поддерживать дома порядок, так как приятная обстановка, даже структурированная, помогает справляться и со сложными эмоциями.

Отмечается, что для каждого человека уровень порядка и беспорядка свой, но организованный дом облегчает и организованность мыслей. Беспорядок же, как правило, связан не только с общей перегрузкой и снижением качества жизни, но и прокрастинацией.