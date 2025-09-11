В возрасте 120 лет риск болезни Альцгеймера составляет 100%

По данным отечественного института прикладной математики, по достижении 120 лет риск болезни Альцгеймера составляет 100%, добавил эксперт. Уже сегодня в стране намечается тренд увеличения численности людей за пределами пенсионного возраста, например, в Москве эта цифра уже превысила 30%, привел данные Александр Румянцев, президент ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, депутат Государственной думы РФ. Планируеися, что ожидаемая продолжительность жизни в стране должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.