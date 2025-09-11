В возрасте 120 лет риск болезни Альцгеймера составляет 100%

Достигнуть средней продолжительности жизни в 120 лет реально, рассказал на конгрессе «Право на здоровье» Михаил Якушин, заведующий кафедрой неврологии и гериатрии, главный научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко».
По данным отечественного института прикладной математики, по достижении 120 лет риск болезни Альцгеймера составляет 100%, добавил эксперт. Уже сегодня в стране намечается тренд увеличения численности людей за пределами пенсионного возраста, например, в Москве эта цифра уже превысила 30%, привел данные Александр Румянцев, президент ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, депутат Государственной думы РФ. Планируеися, что ожидаемая продолжительность жизни в стране должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.
С учетом того, что пожилые люди зачастую страдают сразу несколькими хроническими заболеваниями — число их может доходить до 8−10 — эксперты подчеркнули важность внедрения технологий, которые позволят при этом сохранять высокое качество жизни.