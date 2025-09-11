Модельер Армани оставил два завещания

Скончавшийся в возрасте 91 года легендарный итальянский модельер Джорджо Армани оставил два завещания, сообщает агентство Ansa, ссылаясь на данные миланского нотариального архива.
«Джорджо Армани, скончавшийся на прошлой неделе, оставил два завещания, которые нотариус Елена Терренги вскрыла во вторник, 9 сентября, на следующий день после его похорон», — говорится в статье.
При этом содержание завещаний не раскрывается. Однако известно, что первое завещание было написано модельером 15 марта, а второе — 5 апреля.
Напомним, Армани, чье имя стало символом итальянской моды, умер в Милане 4 сентября. На его похороны пришли более десяти тысяч человек. Церемония прощания проходила в выставочном пространстве Armani/Teatro в Милане.