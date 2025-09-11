Оклады военнослужащих в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября

Размеры окладов российских военнослужащих будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября 2025 года. Соответствующая информация размещена в постановлении правительства России.
Согласно документу, оклады военных, проходящих службу по призыву и по контракту, а также сотрудников некоторых органов власти, будут повышены в 1076 раз. Такое изменение будет внесено в постановление кабмина от 9 апреля 2025 года, где цифру «1045» заменят на «1076».
Предыдущее постановление правительства, принятое от 9 апреля текущего года, предусматривало индексацию окладов на 4,5%.
Ранее KP.RU сообщал, что глава комитета Государственной думы РФ по труду Ярослав Нилов рассказал об индексации военных пенсий и окладов с 1 октября 2025 года.