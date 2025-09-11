Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оклады военнослужащих в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября

Правительство России повысило размер индексации окладов военнослужащих с 4,5% до 7,6% с 1 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Размеры окладов российских военнослужащих будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября 2025 года. Соответствующая информация размещена в постановлении правительства России.

Согласно документу, оклады военных, проходящих службу по призыву и по контракту, а также сотрудников некоторых органов власти, будут повышены в 1076 раз. Такое изменение будет внесено в постановление кабмина от 9 апреля 2025 года, где цифру «1045» заменят на «1076».

Предыдущее постановление правительства, принятое от 9 апреля текущего года, предусматривало индексацию окладов на 4,5%.

Ранее KP.RU сообщал, что глава комитета Государственной думы РФ по труду Ярослав Нилов рассказал об индексации военных пенсий и окладов с 1 октября 2025 года.