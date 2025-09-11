В РПЦ назвали сделки по «продаже души» этически неприемлемыми

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, ссылаясь на посты в соцсетях, что 26-летняя москвичка откликнулась на объявление о продаже души за 100 тысяч рублей в интернете, размещенное маркетологом ради хайпа, скрепив договор собственной кровью. Гонорар, по информации издания, она потратила на коллекционных Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой.