В РПЦ назвали сделки по «продаже души» этически неприемлемыми

Синодальный отдел РПЦ призвал осудить сделки по продаже души.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что сделки по «продаже души» этически неприемлемы, а предлагающие их люди должны быть осуждены обществом.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, ссылаясь на посты в соцсетях, что 26-летняя москвичка откликнулась на объявление о продаже души за 100 тысяч рублей в интернете, размещенное маркетологом ради хайпа, скрепив договор собственной кровью. Гонорар, по информации издания, она потратила на коллекционных Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой.

«Возможность заключать подобные договоры, оплачивать их абсолютно этически неприемлема и должна отвергаться обществом. И люди, которые подобного рода вещами шутят, должны подвергаться общественной обструкции», — сказал Кипшидзе агентству.

Он отметил, что сама готовность обменять вечное на временное — это свидетельство печального духовного состояния человека.

«Поэтому, мне кажется, что этой девушке следует задуматься о своей способности ценить то, что дано свыше. А именно — бессмертную душу, которая неразрывно связана с будущей вечной жизнью», — заключил Кипшидзе.