Жертву терактов 11 сентября в США опознали спустя 24 года

Пол Китинг, младший сын женщины, признался, что у него было мало надежды на то, что его мать — одна из 1100 жертв, чьи останки еще не опознаны. Однако в конце августа этого года управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка связалось с его семьей и сообщило, что ДНК его матери наконец удалось идентифицировать.