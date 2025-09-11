Жертву терактов 11 сентября в США опознали спустя 24 года

Останки пассажирки рейса American Airlines, который 24 года назад террористы захватили и направили в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, удалось изучить и установить по ним личность погибшей. Ей оказалась 72-летняя Барбара Китинг.
Пол Китинг, младший сын женщины, признался, что у него было мало надежды на то, что его мать — одна из 1100 жертв, чьи останки еще не опознаны. Однако в конце августа этого года управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка связалось с его семьей и сообщило, что ДНК его матери наконец удалось идентифицировать.
— Пепел был взят из руин Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене, где 11 сентября погибла Китинг, одна из почти 3000 человек, погибших в результате самого смертоносного теракта на американской земле, — передает телеканал CNN.
Серия терактов «9/11», которая произошла 11 сентября 2001 года в США, стали одной из величайших трагедий в истории страны. В этот день группа радикалов захватила четыре пассажирских самолета, два из которых на полном ходу врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Жертвами атаки стали более 2,9 тысячи человек. Дата 11 сентября стала ежегодным днем траура для всех граждан США.
2 мая 2011 года американская разведка ликвидировала «террориста номер один», основателя организации «Аль-Каида»* Усаму бен Ладена. Он был организатором крупнейшего в истории теракта 11 сентября 2001 года, а также десятков других преступлений. Бен Ладена не могли поймать более 10 лет. Что известно об одном из самых опасных преступников в мире — в материале «Вечерней Москвы».
*Запрещенная в РФ террористическая организация.