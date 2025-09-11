Стало известно содержание двух секретных завещаний Джорджо Армани

Два составленных известным итальянским дизайнером Джорджо Армани секретных завещания, которые хранились в запечатанных конвертах, вскрыли 9 сентября. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
По данным миланского нотариального архива, оба документа модельер написал в марте-апреле этого года.
В материале отмечается, что два завещания Армани оставил в секретном виде. Документы были написаны им собственноручно и помещены в запечатанный конверт.
Согласно завещаниям, наследниками миллиардного состояния модельера стали его внуки и внучки — Сильвана и Роберта, которые являются дочерьми его брата Серджио, а также сын его сестры Андреа Камерана.
Последнюю волю покойного в соответствии с итальянским законодательством официально огласила нотариус Елена Терренги.
Напомним, знаменитый модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года 4 сентября. Несколько недель назад у него была диагностирована легочная инфекция.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.