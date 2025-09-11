Су-27 взорвался в воздухе: главная новость СВО 11 сентября

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru выдвинул три версии крушения на запорожском направлении 11 сентября украинского Су-27. Он также предположил, какую боевую задачу мог выполнять истребитель.
Су-27 воздушных сил ВСУ мог разбиться, так как проиграл дуэль нашей «Герани»", — отметил Попов.
По его словам, вполне вероятно, что произошло следующее: летчик поразил беспилотник, но не учел скорость сближения с целью, вовремя не вышел из атаки, и в результате попал под удар разлетевшихся осколков БПЛА, которые поразили важные узлы.
«А боезаряд у “Герани” ведь большой: и 25, и 35, и даже до 50 килограммов взрывчатки может быть», — отметил Попов.
Кроме того, генерал-майор допустил, что истребитель могли сбить российские силы ПВО. Также причиной крушения Су-27 могла стать техническая ошибка.
«Су-27 у Украины осталось штук 15−18», — констатировал Попов.
Он также выдвинул версию, какую боевую задачу выполнял украинский истребитель на запорожском направлении.
«Он мог пытаться работать по Запорожской атомной электростанции. Бесшабашность и беспринципность администрации Зеленского известна», — подытожил Попов.