Авиарейсы из Москвы в Краснодар станут вдвое длиннее

Поскольку остальное воздушное пространство на юге все еще закрыто из соображений безопасности, самолеты будут заходить в Краснодар, как и в Геленджик, вдоль побережья с востока.
Несмотря на увеличение времени в пути, эксперт считает, что аэропорт быстро начнет восстанавливать пассажиропоток. На первом этапе планируется обслуживать около 50 тыс. пассажиров в месяц.
В четверг, 11 сентября, стало известно о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс будет выполнен из Москвы 17 сентября авиакомпанией «Аэрофлот». Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте «Аэрофлота», время в пути составит 3 часа 55 минут.