Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейсы из Москвы в Краснодар станут вдвое длиннее

Протяженность рейсов из Москвы в Краснодар будет вдвое больше, чем до закрытия аэропорта в 2022 году, рассказал «Ъ» главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.

Поскольку остальное воздушное пространство на юге все еще закрыто из соображений безопасности, самолеты будут заходить в Краснодар, как и в Геленджик, вдоль побережья с востока.

сказал господин Шатилин

Несмотря на увеличение времени в пути, эксперт считает, что аэропорт быстро начнет восстанавливать пассажиропоток. На первом этапе планируется обслуживать около 50 тыс. пассажиров в месяц.

В четверг, 11 сентября, стало известно о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс будет выполнен из Москвы 17 сентября авиакомпанией «Аэрофлот». Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте «Аэрофлота», время в пути составит 3 часа 55 минут.