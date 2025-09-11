Ричмонд
В Госдуму внесли проект о повышении штрафа за продажу алкоголя у школ

Законодательное собрание Амурской области в четверг, 11 сентября, внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает повышение административного штрафа за продажу алкоголя рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями до 500 тысяч рублей.

Согласно проекту, должностных лиц будут штрафовать 100−200 тысяч рублей, а юридических лиц — на 300−500 тысяч рублей. Кроме того, у них будут конфисковывать алкоголь и другие продукты, в составе которых присутствует спирт, документ доступен на сайте опубликования правовых актов.

11 июня лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов указал на необходимость значительно ужесточить ответственность за употребление спиртных напитков в неположенных местах, в частности на детских игровых площадках. Парламентарий заявил, что штраф размером от 500 до 1500 рублей оказался неэффективной мерой, которой не удалось остановить нарушителей общественного порядка, и предложил увеличить его в 10 раз.

18 февраля Российские железные дороги ввели наказание для пассажиров, распивающих алкоголь во время поездки. Оно предусматривает утрату баллов программы лояльности «РЖД Бонус». В компании отметили, что за этот год их лишились уже свыше 100 пассажиров.