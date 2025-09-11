В Госдуму внесли проект о повышении штрафа за продажу алкоголя у школ

Согласно проекту, должностных лиц будут штрафовать 100−200 тысяч рублей, а юридических лиц — на 300−500 тысяч рублей. Кроме того, у них будут конфисковывать алкоголь и другие продукты, в составе которых присутствует спирт, документ доступен на сайте опубликования правовых актов.