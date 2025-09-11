Еда против онкологии: Врач рассказала, чем питаться для защиты от страшного недуга

Третья опасность заключается в нехватке йода в организме, которая может оказать серьёзное влияние на здоровье и активировать процессы, связанные с ростом новообразований. Йод является одним из важнейших микроэлементов, необходимых для правильной работы щитовидной железы, которая отвечает за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ и многие другие физиологические процессы. Врач посоветовала есть морепродукты, хурму, морскую капусту и шпинат для самозащиты.