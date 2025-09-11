В белгородском селе открыли памятник экипажу сбитого Ил-76 с пленными ВСУ

Напомним, днём 24 января 2024 года ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолёт, в котором перевозили 65 украинских военнопленных для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождавших офицеров ВС РФ. Самолёт рухнул в поле недалеко от села Яблоново. Все, кто был в самолёте, погибли.