В белгородском селе открыли памятник экипажу сбитого Ил-76 с пленными ВСУ

На борту самолетах находились шесть членов экипажа.

Источник: Аргументы и факты

Памятник шестерым членам экипажа сбитого в 2024 году российского самолета Ил‑76, в котором находились пленные солдаты Вооруженных сил Украины, открыли в селе Яблоново, сообщил глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров.

«Для всех нас он будет вечным символом мужества, самоотверженности и трагической судьбы экипажа Ил-76, навсегда вписанного в историю Корочанского района Белгородской области и всей России», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, днём 24 января 2024 года ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолёт, в котором перевозили 65 украинских военнопленных для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождавших офицеров ВС РФ. Самолёт рухнул в поле недалеко от села Яблоново. Все, кто был в самолёте, погибли.