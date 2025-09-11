В Совете безопасности ООН осудили удары по Катару

Представители Совбеза ООН также выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами устава организации, подчеркнув важность снижения эскалации в регионе. При этом в заявлении не было указало, что именно Армия обороны Израиля совершила атаку по государству.