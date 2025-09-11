Ричмонд
В Совете безопасности ООН осудили удары по Катару

Совбез ООН выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Катара.

Источник: Комсомольская правда

Члены Совета безопасности ООН в совместном заявлении осудили удары по Катару. Соответствующее заявление для прессы представители организации сделали в четверг, 11 сентября.

«Члены Совета безопасности осудили недавние удары по Дохе», — говорится в сообщении.

Представители Совбеза ООН также выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами устава организации, подчеркнув важность снижения эскалации в регионе. При этом в заявлении не было указало, что именно Армия обороны Израиля совершила атаку по государству.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Израиля нанесли удары по представителям высшего руководства палестинского движения ХАМАС в столице Катара 9 сентября.

