В Ростове в последний рабочий день недели обещают перепады температуры от 15 до 25 градусов

В пятницу в Ростове будет солнечно и без осадков.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в пятницу, 12 сентября, синоптики обещают ясный день без дождя. Утром столбики термометра покажут от 15 до 18 тепла. Днем воздух прогреется до +25, вечером похолодает до 18 градусов. Порывы ветра составят от 3 до 5 метров в секунду.

В целом если говорить о сентябре, то синоптики прогнозируют комфортную температуру и для прогулок по городу, и для отдыха на берегу реки. Специалисты считают, что в 2025 году в этом месяце будет только пять-шесть дождливых дней. Но в конце месяца начнется постепенное похолодание.

