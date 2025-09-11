Психологи раскрыли привычку самых счастливых людей

Американский сексолог Тара Сувиньяттичайпорн рассказала, что по итогам исследования, в котором принимали участие 30 тысяч человек, ученые выяснили, что пары, занимающиеся сексом хотя бы раз в неделю, счастливее тех, кто обходится без этого.