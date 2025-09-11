Психологи раскрыли привычку самых счастливых людей

Психологи Патрисия Магет и Даниэль Реске рассказали, что счастливые люди всегда поддерживают порядок в своем доме.
При этом Магет подчеркнула, что у каждого человека свои критерии захламленности жилища.
— Организованный дом облегчает организованность мыслей, — отметила эксперт.
Реске согласился с ней и пояснил, что приятная и структурированная обстановка усиливает способность справляться со сложными эмоциями. По словам психолога, беспорядок в комнате или доме связан с прокрастинацией, снижением качества жизни и общей перегрузкой, передает Vanitatis.
Иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали, что гормоны серотонин, дофамин и окситоцин, которые связаны с появлением ощущения счастья, могут вырабатывааться активнее, если употреблять кукурузные отруби, богатые клетчаткой, а также продукты с пробиотиками — например, йогурты.
Американский сексолог Тара Сувиньяттичайпорн рассказала, что по итогам исследования, в котором принимали участие 30 тысяч человек, ученые выяснили, что пары, занимающиеся сексом хотя бы раз в неделю, счастливее тех, кто обходится без этого.