Польша отправит 40 тысяч солдат на границу с Белоруссией

Польша в ближайшие несколько дней направит 40 тысяч солдат на границу с Белоруссией. Об этом в четверг, 11 сентября, заявил заместитель главы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.

По словам представителя ведомства, это решение связано с грядущими военными учениями России и Белоруссии «Запад-2025». Замминистра отметил, что Варшава готовилась к этим маневрам на протяжении долгого времени.

— Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тысяч польских военных, а также военные НАТО, чтобы адекватно ответить на «Запад-2025», — сказал Томчик.

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием кабмина подчеркнул, что Польша закроет пограничные переходы на границе с Белоруссией из-за проведения белорусско-российских учений в ночь с 11 на 12 сентября.

Утром 10 сентября польские военные применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

Глава правительства заявил, что Варшава попросит НАТО о применении четвертой статьи после случившегося. Согласно информации иностранных СМИ, альянс не расценивает инцидент с дронами в Польше как атаку на страну.

