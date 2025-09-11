Ричмонд
Стало известно, как таксист помог найти виновных в подрыве «Северных потоков»

Немецкие следователи сумели найти участников подрыва на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» благодаря видеокамерам дорожного наблюдения. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Немецкие следователи сумели найти участников подрыва на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» благодаря видеокамерам дорожного наблюдения. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным журналистов, преступники после теракта сели в такси для того, чтобы вернуться в Германию. Автомобиль оказался в кадре автоматической системы фиксации нарушений скоростного режима. Так, полиция вышла на связь с ее водителем и с его слов воссоздала портрет подрывников.

Ночью 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывов на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.

Итальянские правоохранители 21 августа по немецкому ордеру задержали украинского гражданина, которого подозревают в координации подрывов на газопроводах. Немецкий канцлер Фридрих Мерц между тем заявил, что Германия сделает все возможное для того, чтобы «Северный поток» больше никогда не возобновил работу.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше