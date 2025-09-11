Стало известно, как таксист помог найти виновных в подрыве «Северных потоков»

Немецкие следователи сумели найти участников подрыва на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» благодаря видеокамерам дорожного наблюдения. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По данным журналистов, преступники после теракта сели в такси для того, чтобы вернуться в Германию. Автомобиль оказался в кадре автоматической системы фиксации нарушений скоростного режима. Так, полиция вышла на связь с ее водителем и с его слов воссоздала портрет подрывников.
Ночью 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывов на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.
Итальянские правоохранители 21 августа по немецкому ордеру задержали украинского гражданина, которого подозревают в координации подрывов на газопроводах. Немецкий канцлер Фридрих Мерц между тем заявил, что Германия сделает все возможное для того, чтобы «Северный поток» больше никогда не возобновил работу.