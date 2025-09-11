Shot: Дилер отказался возвращать деньги за сломавшийся через 2,5 недели Hyundai

Жительница Казани приобрела в «ТрансТехСервисе» (ТТС), крупнейшем автосалоне Татарстана, автомобиль Hyundai Tucson 2025 года за 3,8 миллиона рублей, но спустя 2,5 недели у машины выявили критический дефект блока управления. Салон не смог решить проблему из-за ухода производителя с рынка и отказался возвращать владелице деньги. Об этом сообщил Shot Проверка.
— Как пояснили в ТТС, главная проблема — перепрошивка оборудования, она практически невозможна из-за отсутствия программного обеспечения и доступа к официальным ресурсам, — говорится в публикации.
Сначала в автосалоне ей предложили выкупить сломанный автомобиль и продать исправный за 3,6 миллиона рублей, но без компенсации разницы в размере 200 тысяч рублей. После того как женщина предала огласке свой случай, ей предоставили новую машину, передает Telegram-канал.
10 марта в СМИ появилась информация о жалобах владельцев популярных китайских внедорожников Geely Monjaro на неисправность подушек безопасности, которые не срабатывали при столкновении. Мужчина, который пострадал в результате аварии из-за этой проблемы, обратился к представителю Geely в России, попросив провести экспертизу, но получил отказ — компания рекомендовала ему обратиться в сервис, где была сделана покупка, сославшись на неопределенность проблемы с подушками безопасности.