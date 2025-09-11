Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Дилер отказался возвращать деньги за сломавшийся через 2,5 недели Hyundai

Жительница Казани приобрела в «ТрансТехСервисе» (ТТС), крупнейшем автосалоне Татарстана, автомобиль Hyundai Tucson 2025 года за 3,8 миллиона рублей, но спустя 2,5 недели у машины выявили критический дефект блока управления. Салон не смог решить проблему из-за ухода производителя с рынка и отказался возвращать владелице деньги. Об этом сообщил Shot Проверка.

Жительница Казани приобрела в «ТрансТехСервисе» (ТТС), крупнейшем автосалоне Татарстана, автомобиль Hyundai Tucson 2025 года за 3,8 миллиона рублей, но спустя 2,5 недели у машины выявили критический дефект блока управления. Салон не смог решить проблему из-за ухода производителя с рынка и отказался возвращать владелице деньги. Об этом сообщил Shot Проверка.

— Как пояснили в ТТС, главная проблема — перепрошивка оборудования, она практически невозможна из-за отсутствия программного обеспечения и доступа к официальным ресурсам, — говорится в публикации.

Сначала в автосалоне ей предложили выкупить сломанный автомобиль и продать исправный за 3,6 миллиона рублей, но без компенсации разницы в размере 200 тысяч рублей. После того как женщина предала огласке свой случай, ей предоставили новую машину, передает Telegram-канал.

10 марта в СМИ появилась информация о жалобах владельцев популярных китайских внедорожников Geely Monjaro на неисправность подушек безопасности, которые не срабатывали при столкновении. Мужчина, который пострадал в результате аварии из-за этой проблемы, обратился к представителю Geely в России, попросив провести экспертизу, но получил отказ — компания рекомендовала ему обратиться в сервис, где была сделана покупка, сославшись на неопределенность проблемы с подушками безопасности.