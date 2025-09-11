Shot: Дилер отказался возвращать деньги за сломавшийся через 2,5 недели Hyundai

10 марта в СМИ появилась информация о жалобах владельцев популярных китайских внедорожников Geely Monjaro на неисправность подушек безопасности, которые не срабатывали при столкновении. Мужчина, который пострадал в результате аварии из-за этой проблемы, обратился к представителю Geely в России, попросив провести экспертизу, но получил отказ — компания рекомендовала ему обратиться в сервис, где была сделана покупка, сославшись на неопределенность проблемы с подушками безопасности.