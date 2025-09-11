Ричмонд
Экс-глава Бразилии Болсонару признан виновным в заговоре против Лулы да Силвы

Суд Бразилии признал Жаира Болсонару виновным в организации заговора против Лулы да Силвы во время выборов в 2022 году.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Бразилии признал бывшего главу страны Жаира Болсонару виновным в организации заговора против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщается по итогам голосования, прошедшего в суде.

«Прокуратура убедительно доказала, что группа под руководством Жаира Мессиаса Болсонару разработала и реализовала план наступления демократических институтов с целью подорвать передачу законной власти на выборах 2022 года», — заявила член суда Кармен Люсия, поддержав обвинительный приговор в отношении экс-президента.

Отмечается, что после этого решения Болсонару был признан виновным в покушении тремя судьями в ходе заседания.

Ранее KP.RU сообщал, что Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который осудил уголовное преследование Болсонару.

