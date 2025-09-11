Звезда «Маленьких женщин» Сирша Ронан впервые стала мамой

Ирландская актриса Сирша Ронан в 31 год впервые стала матерью. Девушку вместе с мужем Джеком Лауденом заметили с детской коляской во время прогулки в Лондоне. Молодые родители не скрывали радости, время от времени заглядывая в коляску с малышом. Об этом сообщила газета The Sun.
Ронан прославилась ролью Брайони Таллис в фильме «Искупление» — тогда ей было всего 12 лет. Позднее актриса получила широкую известность благодаря главной роли в фильме «Милые кости». Кроме того, она сыграла Джо в «Маленьких женщинах», снявшись вместе с Эммой Уотсон, Флоренс Пью и Лорой Дерн.
Ронан вышла замуж за Лаудена, известного по роли Николая Ростова в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» от BBC. Церемония прошла в Эдинбурге в закрытом формате, на ней присутствовали только самые близкие друзья и родственники. Актеры познакомились в 2018 году на съемках фильма «Две королевы».
