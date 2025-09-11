Звезда «Маленьких женщин» Сирша Ронан впервые стала мамой

Ирландская актриса Сирша Ронан в 31 год впервые стала матерью. Девушку вместе с мужем Джеком Лауденом заметили с детской коляской во время прогулки в Лондоне. Молодые родители не скрывали радости, время от времени заглядывая в коляску с малышом. Об этом сообщила газета The Sun.