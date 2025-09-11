Ричмонд
Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода

Денис Шмыгаль заявил, что в Лондоне состоялась встреча с гендиректором концерна Армином Паппергером.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна выделила немецкому оборонному концерну Rheinmetall землю для строительства завода по производству боеприпасов.

По словам Дениса Шмыгаля, в Лондоне состоялась встреча с гендиректором концерна Армином Паппергером.

«С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. Девятого сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны», — написал министр обороны Украины в Telegram.

Ранее Армин Паппергер заявил, что украинская бюрократия задерживает возведение завода по производству артиллерийских боеприпасов.