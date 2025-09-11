Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна выделила немецкому оборонному концерну Rheinmetall землю для строительства завода по производству боеприпасов.
По словам Дениса Шмыгаля, в Лондоне состоялась встреча с гендиректором концерна Армином Паппергером.
«С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. Девятого сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны», — написал министр обороны Украины в Telegram.
Ранее Армин Паппергер заявил, что украинская бюрократия задерживает возведение завода по производству артиллерийских боеприпасов.