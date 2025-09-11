Врач объяснила, почему нельзя собирать грибы в парках и дворах

Сбор грибов — популярное развлечение осенью, однако, для этого следует отправляться далеко за город. Употреблять в пищу грибы, собранные в черте города не рекомендуется, об этом сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Подкорытова.
— Грибы имеют осмотрофный тип питания, то есть они впитывают вещества из окружающей среды всей своей поверхностью, поглощая в том числе соли тяжелых металлов. В черте города: парки, скверы, дворы, помимо выхлопных газов, грибы накапливают реагенты с улиц, бытовую химию и опасные вещества из асфальтовых испарений, — предупредила доктор.
Медик напомнила, что не рекомендуется вести сбор также вблизи автомобильных дорог и магистралей, сельскохозяйственных полей, на территории кладбищ, скотомогильников и заброшенных ферм.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что перезревшие грибы стоит оставить в лесу. Обходить стороной надо и экземпляры с нехарактерными пятнами, странным запахом. Собранные грибы обязательно надо почистить, помыть, перебрать, и если есть сомнения в качестве, без жалости выбросить те экземпляры, которые их вызвали.