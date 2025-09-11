Врач объяснила, почему нельзя собирать грибы в парках и дворах

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что перезревшие грибы стоит оставить в лесу. Обходить стороной надо и экземпляры с нехарактерными пятнами, странным запахом. Собранные грибы обязательно надо почистить, помыть, перебрать, и если есть сомнения в качестве, без жалости выбросить те экземпляры, которые их вызвали.