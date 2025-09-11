Ричмонд
Российским военным повысят оклады с 1 октября на 7,6%

С 1 октября денежное довольствие военных армии России и представителей ряда госорганов будет увеличено на 7,6%.

Источник: Reuters

Об этом сказано в постановлении российского кабмина.

«Правительство Российской Федерации постановляет… цифры 1,045 заменить цифрами 1,076», — указано в публикации.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что 1 октября в России будут проиндексированы военные пенсии и оклады.

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») ранее отметил, что с 1 октября вводится индексация зарплат бюджетников.

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
