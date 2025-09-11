Российским военным повысят оклады с 1 октября на 7,6%

Об этом сказано в постановлении российского кабмина.
«Правительство Российской Федерации постановляет… цифры 1,045 заменить цифрами 1,076», — указано в публикации.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что 1 октября в России будут проиндексированы военные пенсии и оклады.
Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») ранее отметил, что с 1 октября вводится индексация зарплат бюджетников.
