Забота или созависимость: психолог назвала признаки нарушения личных границ в отношениях

Психолог Романив: вина и усталость при общении говорят о нарушенных границах.

Источник: Комсомольская правда

Если общение не приносит удовольствие, а вместо них накатывают негативные чувства, то скорее всего, партнер нарушает личные границы. Как отличить заботу от созависимости сообщила в разговоре с изданием aif.ru психолог Ольга Романив.

— Если вы постоянно испытываете чувство вины, раздражение или усталость после общения с партнером, это сигнал. Физически это может выражаться в нарушении личного пространства: например, когда один игнорирует просьбы о тишине или свободном времени. Заботу и созависимость легко спутать, различие в том, что забота дает поддержку, а созависимость лишает свободы, — объяснила специалист.

Эксперт добавила, что, в отличие от токсичных границ, где доминирует жесткий контроль или полное слияние, здоровые границы поддерживают баланс: и партнер рядом, и у каждого есть своя жизнь. Они напрямую связаны с самооценкой — чем больше мы уважаем себя, тем легче обозначаем свои рамки.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что здоровые эмоциональные границы предохраняют вас от того, чтобы кого-то обвинять или принимать чьи-то обвинения на свой счет. А также чувствовать вину за чьи-то решения или проблемы и давать непрошеные советы.