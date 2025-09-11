Забота или созависимость: психолог назвала признаки нарушения личных границ в отношениях

— Если вы постоянно испытываете чувство вины, раздражение или усталость после общения с партнером, это сигнал. Физически это может выражаться в нарушении личного пространства: например, когда один игнорирует просьбы о тишине или свободном времени. Заботу и созависимость легко спутать, различие в том, что забота дает поддержку, а созависимость лишает свободы, — объяснила специалист.