Стоматолог дала советы по выбору зубной щетки

Выбирать зубную щетку следует исходя из состояния зубов и десен. Лучше всего будет проконсультироваться с врачом, такой совет дала в беседе с aif.ru стоматолог Нина Чепурная.
— Рекомендуется посетить стоматолога, чтобы он проверил состояние зубов и десен и подобрал модель конкретно под вас. При выборе любой щетки обращайте внимание на кончики ворсинок. Желательно, чтобы они были закругленными. Это минимизирует риск повреждения тканей и эмали, — сказала доктор.
Врач добавила, что средняя жесткость считается оптимальным вариантом для большинства людей, так как достаточно эффективно устраняет любые загрязнения и несильно травмирует десны. Мягкая или ультрамягкая зубная щетка подойдет детям до 12 лет, при подвижности зубов, воспалении, кровоточивости десен. Жесткая и максимально жесткая зубная щетка подойдет только при абсолютно здоровой ротовой полости, сильных налетах и камнях.
