Стоматолог дала советы по выбору зубной щетки

— Рекомендуется посетить стоматолога, чтобы он проверил состояние зубов и десен и подобрал модель конкретно под вас. При выборе любой щетки обращайте внимание на кончики ворсинок. Желательно, чтобы они были закругленными. Это минимизирует риск повреждения тканей и эмали, — сказала доктор.