Появились подробности первой за полтора года встречи принца Гарри и Карла III

Герцог Сассекский принц Гарри покинул продлившуюся меньше часа встречу с отцом, королем Великобритании Карлом III не в лучшем расположении духа. Об этом сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, о свидании родственников не было известно заранее — встречу внесли в расписание монарха за несколько часов до того, как она прошла. Подобное не характерно для графика Карла, который обычно всегда планируется все дела заранее.

Принц Гарри также не знал о том, что отец все-таки согласится его принять. Об этом свидетельствует запланированный на 17:00 прием, организованный для него участниками созданного им проекта Invictus Games. Из-за внепланового свидания с отцом членам этого клуба пришлось прождать его основателя около 40 минут.

— Пятьдесят четыре минуты и одна чашка чая. Недостаточно, чтобы стереть почти шесть лет боли, не говоря уже о десятках тысяч язвительных слов. Но, как говорят инсайдеры, это был первый робкий шаг на пути к примирению — по крайней мере, между отцом и сыном, — говорится в материале.

Герцог Сассекский 10 сентября встретился с Карлом III в Кларенс-Хаус, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака. Принц Гарри после встречи с отцом рассказал, что тот чувствует себя хорошо.

