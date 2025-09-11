Появились подробности первой за полтора года встречи принца Гарри и Карла III

— Пятьдесят четыре минуты и одна чашка чая. Недостаточно, чтобы стереть почти шесть лет боли, не говоря уже о десятках тысяч язвительных слов. Но, как говорят инсайдеры, это был первый робкий шаг на пути к примирению — по крайней мере, между отцом и сыном, — говорится в материале.