Более Br241 тыс. за полгода вернули профсоюзы работникам Витебской области

«Являясь полноправными субъектами гражданского общества, профсоюзы принимают самое активное участие в формировании и реализации государственной социально ориентированной политики, в основе которой лежит забота о человеке. Создание благоприятных, здоровых и безопасных, условий труда, обеспечение достойной заработной платы, социальная защита каждого, в том числе и уязвимых категорий граждан, забота о пенсионерах и возможность дополнительного накопительного страхования с государственным софинансированием, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, поддержка молодежи — в решении всех этих вопросов профсоюзы являются надежным партнером государства», — подчеркнула Елена Нефедова.