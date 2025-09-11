11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br241 тыс. за полгода вернули профсоюзы работникам Витебской области. Об этом шла речь на заседании совета Витебского областного объединения профсоюзов, где были подведены итоги работы в этом году, передает корреспондент БЕЛТА.
Создание безопасных условий труда, защита прав работников, их оздоровление — всегда в зоне особого внимания профсоюзов. «В первом полугодии общественный контроль был осуществлен в отношении 326 организаций. По требованию правовых инспекторов труда работникам возвращено более Br241 тыс.», — сказал заместитель председателя Витебского областного объединения профсоюзов Владимир Воробьев, отметив также активное сотрудничество с социальными партнерами.
По его словам, повышение реальных доходов населения, обеспечение достойного вознаграждения работников в соответствии с производительностью и качеством труда — задачи совместной работы. «На сегодня охват работников коллективно-договорным регулированием составляет 98,4%, которое предусматривает меры морального и материального стимулирования, в том числе к рождению детей, адресной социальной поддержки неработающих пенсионеров, трудовые и социально-экономические гарантии для молодежи», — сказал Владимир Воробьев.
Он также сообщил, что по итогам работы в 2024 году Витебское областное объединение профсоюзов, как и в прошлом году, заняло первое место в республиканском смотре-конкурсе на лучшую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди членских организаций ФПБ.
На заседании совета был избран новый председатель Витебского областного объединения профсоюзов — единогласно избрана Елена Нефедова.
«Являясь полноправными субъектами гражданского общества, профсоюзы принимают самое активное участие в формировании и реализации государственной социально ориентированной политики, в основе которой лежит забота о человеке. Создание благоприятных, здоровых и безопасных, условий труда, обеспечение достойной заработной платы, социальная защита каждого, в том числе и уязвимых категорий граждан, забота о пенсионерах и возможность дополнительного накопительного страхования с государственным софинансированием, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, поддержка молодежи — в решении всех этих вопросов профсоюзы являются надежным партнером государства», — подчеркнула Елена Нефедова.
Новый профсоюзный лидер Витебской области указала, что в пятилетку качества как никогда важна объединяющая роль профсоюзов для дальнейшего повышения качества жизни каждого человека, формирования в обществе ответственности за качество и результаты своего труда, сохранения благополучия страны, ее традиций. Всем общественным организациям важно объединиться для сохранения мира и стабильности в обществе.
Председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов отметил, что профсоюзное движение является надежным социальным партнером и решает те же задачи, которые стоят и перед органами власти, и социальными институтами. -0-