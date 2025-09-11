Пластический хирург развеял мифы о пластике

Вокруг пластических операций до сих пор ходит много мифов — одни уверены, что с имплантами нельзя летать в самолетах, другие — что следы операций будет видно невооруженным взглядом. Мифы о пластике развеял в беседе с «РИАМО» хирург Михаил Павлюк.
— Когда речь идет об ограничении перелетов, это обусловлено не риском разрыва импланта, а стремлением снизить вероятность тромбозов и осложнений заживления в раннем послеоперационном периоде. Если вы планируете перелет в скором времени после операции, необходимо проконсультироваться с врачом, — прокомментировал доктор.
Эксперт добавил, что современные методики позволяют работать максимально деликатно, разрезы маскируют в естественных складках кожи. В результате через несколько месяцев следы становятся малозаметными даже при близком рассмотрении.
