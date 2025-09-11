Пластический хирург развеял мифы о пластике

Вокруг пластических операций до сих пор ходит много мифов — одни уверены, что с имплантами нельзя летать в самолетах, другие — что следы операций будет видно невооруженным взглядом. Мифы о пластике развеял в беседе с «РИАМО» хирург Михаил Павлюк.