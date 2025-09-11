Тысячи людей стали жертвами международной группы аферистов. Правоохранители раскрыли подробности дела

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы пресекли деятельность крупной международной преступной группировки мошенников, жертвами которой стали десятки тысяч человек. Подробности расследования незаконной деятельности аферистов показали в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Международная преступная организация состояла из трех структурных подразделений, которые действовали на территории Беларуси, России и Кыргызстана. Группировка работала по определенной схеме. Сначала в Сети распространялись объявления о возможности заработка на инвестициях. Люди переходили по ссылке и заполняли формы регистрации. Затем представители кол-центра вступали в контакт с потенциальными жертвами, уговаривая их внести начальные депозиты размером около $250−300. Эти средства использовались для активизации аккаунта. Далее пользователям демонстрировалась якобы растущая прибыль, незначительную часть которой иногда разрешалось выводить. Это создавало иллюзию успеха и стимулировало вкладчиков увеличить вложения в «перспективные» инвестиционные проекты. Однако при попытке вывести накопленные средства жертвы сталкивались с требованием оплаты всевозможных комиссий и платежей, лишаясь таким образом всех вложенных денег.
Чтобы поучаствовать в псевдоинвестпрограмме, некоторые граждане продавали дома и квартиры, влезали в огромные долги. «В ряде случаев люди обращались за деньгами к представителям криминальных структур. Некоторые из клиентов потом высылали фотографии менеджерам кол-центра, показывая, что, требуя возврата средств, преступники отрезали им пальцы или избивали. Такие ситуации были в большей степени характерны для потерпевших из Украины. В Беларуси жертвы аферистов чаще обращались за кредитами в банки», — рассказал начальник второго отдела пятого управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.
В мошеннической группировке была определена четкая иерархия, где каждому звену отводилась конкретная роль. На каждый отклик на рекламу реагировал сотрудник. Его задача — завлечь клиента заманчивым предложением заработать. Если человека удавалось склонить к внесению первоначального депозита, то ему говорили, что далее с ним будет работать «высококлассный брокер». Вскоре с клиентом связывались сотрудники «отдела удержания», которые стремились под различными предлогами выманить у него как можно больше денег. Максимальная сумма, внесенная на фейковую платформу, доходила $500 тыс.
Также в группировке был HR-отдел. В его функции входило обеспечение кол-центра новыми сотрудниками. «Из-за высокого темпа работы и большого количества звонков в “компании” часто происходила смена “менеджеров” первичного и вторичного отделов», — отметил старший следователь по особо важным делам главного управления Следственного комитета Максим Караваев. Потенциальных кандидатов отбирали тщательно, даже применяли полиграф. Если человек проходил все испытания, то его брали на стажировку, где обучали всем тонкостям работы с потенциальными клиентами.
«Следственным комитетом завершено расследование в отношении 55 руководителей и участников международной преступной организации. В период расследования были созданы три международные совместные следственно-оперативные группы, в состав которых вошли сотрудники подразделений из Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана», — подчеркнул заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Сергей Гамко. Задержанные находятся в СИЗО, а дело готовится рассмотреть суд. Еще на этапе следствия некоторые обвиняемые смогли вернуть часть средств обманутым гражданам.
Также в ходе расследования был наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также на деньги, принадлежавшие обвиняемым. Восемь участников международной преступной организации на данный момент скрылись от органов уголовного преследования и суда. Кроме того, следователи выяснили, что от действий мошенников пострадали десятки тысяч человек из Беларуси, России, Казахстана и других государств. Но точное число пострадавших и общую сумму ущерба еще предстоит установить. Материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается. -0-