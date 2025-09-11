Тысячи людей стали жертвами международной группы аферистов. Правоохранители раскрыли подробности дела

Международная преступная организация состояла из трех структурных подразделений, которые действовали на территории Беларуси, России и Кыргызстана. Группировка работала по определенной схеме. Сначала в Сети распространялись объявления о возможности заработка на инвестициях. Люди переходили по ссылке и заполняли формы регистрации. Затем представители кол-центра вступали в контакт с потенциальными жертвами, уговаривая их внести начальные депозиты размером около $250−300. Эти средства использовались для активизации аккаунта. Далее пользователям демонстрировалась якобы растущая прибыль, незначительную часть которой иногда разрешалось выводить. Это создавало иллюзию успеха и стимулировало вкладчиков увеличить вложения в «перспективные» инвестиционные проекты. Однако при попытке вывести накопленные средства жертвы сталкивались с требованием оплаты всевозможных комиссий и платежей, лишаясь таким образом всех вложенных денег.