Второклассники отметили День трезвости на Урале

24 июня Министерство здравоохранения России рассмотрело и поддержало предложение общественной организации «Зов народа» о запрете розничной продажи алкоголя в «дни трезвости»: последний звонок — 25 мая, выпускные вечера — 28 июня, День любви семьи и верности — 8 июля, День знаний — 1 сентября и Всемирный день трезвости — 3 октября. В ведомстве практику назвали эффективной мерой в рамках государственной политики по снижению потребления алкоголя в стране до 2030 года.