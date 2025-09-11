Второклассники отметили День трезвости на Урале

В городе Верхотурье Свердловской области ученики второго класса детской школы искусств отметили День трезвости. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили на странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».
Преподаватель Елена Демидова провела с второклассниками беседу на тему профилактики алкоголизма и последствий злоупотребления алкогольных напитков. Во время урока школьники сделали памятки и раздали их прохожим в Сквере искусств с лозунгом «Будь трезвым», передает страница школы во «ВКонтакте».
24 июня Министерство здравоохранения России рассмотрело и поддержало предложение общественной организации «Зов народа» о запрете розничной продажи алкоголя в «дни трезвости»: последний звонок — 25 мая, выпускные вечера — 28 июня, День любви семьи и верности — 8 июля, День знаний — 1 сентября и Всемирный день трезвости — 3 октября. В ведомстве практику назвали эффективной мерой в рамках государственной политики по снижению потребления алкоголя в стране до 2030 года.
11 сентября главный психиатр-нарколог Новосибирской области Нина Кошляк заявила, что восьмилетнего жителя региона поставили на учет из-за алкогольной зависимости. Она уточнила, что ребенку поставили «наркологический диагноз», после чего он прошел стационарное лечение. Сейчас мальчик находится на индивидуальном курсе психологической корреции и не пьет спиртные напитки.
11 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. Он подчеркнул, что только трезвый человек может отличать правду от лжи, выбирать правильные решения и воздерживаться от соблазнов.