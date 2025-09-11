Киев выделил Rheinmetall землю для строительства завода по изготовлению снарядов

Украина выделила немецкому концерну Rheinmetall землю под строительство предприятия по изготовлению снарядов. Об этом заявил глава Министертсва обороны Украины Денис Шмыгаль.
«9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны (Украины — прим. ред.)», — заявил он.
Шмыгаль подчеркнул, что процедуры по запуску совместного производства между Германией и Украиной были финализированы. При этом ранее немецкая сторона сообщала, что гражданская часть завода была не готова.
Ранее KP.RU сообщал, что концерн Rheinmetall готовится запустить производство артиллерийских боеприпасов на Украине уже в 2026 году. Однако планы по его строительству осложняются нехваткой средств у Киева и местной бюрократией.