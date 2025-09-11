Ричмонд
Киев выделил Rheinmetall землю для строительства завода по изготовлению снарядов

Украина выделила землю в безопасном регионе страны для строительства совместного с Rheinmetall производства.

Украина выделила немецкому концерну Rheinmetall землю под строительство предприятия по изготовлению снарядов. Об этом заявил глава Министертсва обороны Украины Денис Шмыгаль.

«9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны (Украины — прим. ред.)», — заявил он.

Шмыгаль подчеркнул, что процедуры по запуску совместного производства между Германией и Украиной были финализированы. При этом ранее немецкая сторона сообщала, что гражданская часть завода была не готова.

Ранее KP.RU сообщал, что концерн Rheinmetall готовится запустить производство артиллерийских боеприпасов на Украине уже в 2026 году. Однако планы по его строительству осложняются нехваткой средств у Киева и местной бюрократией.