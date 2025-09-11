Работа, достойная настоящего мужчины

— На самом деле мне много везло. Сейчас, кстати, служить совсем не тяжело. Непросто было в учении, на полигоне, когда учился на БМП-2, — вспоминает он. — Наверное, наш экипаж Бог хранил. В одном из боев нашу машину подбили, у меня под ногами сдетонировал боекомплект, их посекло осколками. Но все наши, хоть и были ранены, выбрались и остались в живых. Машину, конечно, жалко, но главное — ребят всех вытащили.