Спецкор «Вечерней Москвы» побывал в пункте временной дислокации «Сомали» и встретился с наводчиком-оператором БМП-2 с позывным «Крест».
В 60-м гвардейском отдельном мотострелковом батальоне «Сомали» 51-й армии Южного военного округа служат люди со всей России. Есть и мобилизованные, но больше всего контрактников-добровольцев. В их числе — наводчик-оператор с позывным «Крест».
Боец аккуратно прилаживает кусок толстой резины к борту своей боевой машины. В условиях современной войны даже такая легкая техника, как БМП, нуждается в дополнительной защите — это существенно повышает ее выживаемость, а значит, и эффективность на поле боя.
— Сейчас, конечно, приходится работать реже, чем раньше, — из-за большого количества «птиц» в воздухе, — рассказывает, ненадолго отрываясь от работы, «Крест». — Все-таки БМП более хрупкая машина, чем тот же танк, хотя мы также усиливаем их против дронов, навариваем сети, усиливаем корпус толстой промышленной резиной. И могу сказать, что делаем это успешно — один-два удара усиленная броня выдерживает. Но в целом все также занимаемся заброской и огневой поддержкой штурмовой пехоты — выполняем нашу прямую обязанность.
Сам «Крест» родом из Екатеринбурга. Служит он в батальоне с 2023 года, добровольно подписал контракт и отправился в зону спецоперации. Потому что считает, что это работа, достойная настоящего мужчины: тяжелая, сложная, опасная, но необходимая. Ему удалось принять участие в тяжелых боях за Нетайлово и Карловку в ДНР.
— На самом деле мне много везло. Сейчас, кстати, служить совсем не тяжело. Непросто было в учении, на полигоне, когда учился на БМП-2, — вспоминает он. — Наверное, наш экипаж Бог хранил. В одном из боев нашу машину подбили, у меня под ногами сдетонировал боекомплект, их посекло осколками. Но все наши, хоть и были ранены, выбрались и остались в живых. Машину, конечно, жалко, но главное — ребят всех вытащили.
В целом же «Кресту» очень нравится БМП-2. В первую очередь за простоту в обслуживании и надежность.
— БМП-2 — хорошая машина, кто бы чего ни говорил, — подчеркивает наводчик-оператор с позывным «Крест».— Тридцатимиллиметровая пушка отличная, безотказная, как автомат Калашникова, и самое главное — такая же простая и ремонтопригодная, как АК. Человек с руками (а других у нас тут нет) может быстро разобрать и собрать ее, устранить неисправность. Да и все остальное в машине тоже.
В целом же «Крест» очень рад, что попал именно в «Сомали».
— У нас лучшее командование, лучшее обмундирование, командир справедливый, — отмечает «Крест». — С водой, продуктами и боекомплектом тоже проблем нет, все поступает вовремя. Ну и важно, конечно, что это на самом деле легендарное на Донбассе подразделение с большой и славной историей. Я горжусь служить в его составе. Многие нам завидуют.
СПРАВКА.
60-й гвардейский отдельный мотострелковый (штурмовой) батальон им. М. С. Толстых («Сомали») был создан в ходе боев за Иловайск 12 октября 2014 года как «отдельная рота “Сомали”». Позже была развернута до батальона. Первый командир — герой ДНР Михаил «Гиви» Толстых. После начала СВО подразделение принимало участие в боях за Николаевку, Новогнатовку, Дмитровку, Донское, Касьяновку, Ключевое, Македоновку, Мангуш, Мариуполь, Пески, Первомайское, Карловку и другие.