Telegraph: подозреваемых в подрыве «Северных потоков» нашли за счет камеры

Камера контроля скорости сняла машину такси, в которой находились подозреваемые.

Источник: Аргументы и факты

В Германии смогли установить личности подозреваемых в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году благодаря снимкам с камеры контроля скорости, пишет The Telegraph.

«Команда диверсантов наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы он отвез их в Германию (после совершения теракта — прим. ред.), и по счастливой случайности его машина была снята камерой фиксации скорости из-за превышения», — сказано в материале.

Следователи нашли водителя такси и получили от него описание пассажиров. Отмечается, что подозреваемые использовали при въезде в Германию поддельные паспорта. Однако снимки с камер на границе позволили специалистам сопоставить их с полученными данными и идентифицировать пассажиров такси.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что «Северные потоки» подорвала группа диверсантов со значительным опытом работы на больших глубинах.

