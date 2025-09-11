Лепс опроверг слухи о свадьбе с Авророй Кибой, вопреки ее заявлению о муже

Российский певец Григорий Лепс опроверг сообщения о том, что он провел тайную церемонию в ЗАГСе со своей возлюбленной, 20-летней Авророй Кибой. Слухи появились на фоне того, что девушка называет исполнителя своим мужем.
— Нет, пока не расписались. Знаете, я не слышал от нее этого (про мужа — прим. «ВМ»). Сейчас увижу и спрошу: «Что там у тебя с мужем? Кто такой, почему не знаю?», — пошутил исполнитель на красной дорожке перед юбилейным концертом певицы Ларисы Долиной в Кремлевском дворце.
Музыкант добавил, что уже накопил деньги на свадьбу, о которой мечтает его возлюбленная, передает 7days.ru.
25 августа Григорий Лепс заявил, что предстоящее мероприятие станет свадьбой десятилетия.
3 июля стало известно, что у матери Авроры Кибы Татьяны Беляковой есть убыточный бизнес и долги почти на миллион рублей, но при этом семья невестки Лепса потратила около 25 миллионов рублей на повседневные нужды только за это лето.