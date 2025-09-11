Пугачева порассуждала о смерти и рассказала о последнем желании

Певица Алла Пугачева в эфире YouTube-канала журналистки Катерины Гордеевой* рассказала, что иногда задумывается о грядущей кончине и понимает, что не застанет некоторые вехи на жизненном пути своих детей.
По словам артистки, из-за этого она старается наслаждаться каждым моментом рядом с сыном и дочерью и не избегает сложных разговоров с ними, в том числе на тему смерти. Пугачева отметила, что относится к этому вопросу спокойно и пока не думает о том, как хочет, чтобы ее хоронили. Однако певица подчеркнула, что выступает против того, чтобы на траурной церемонии звучали ее хиты.
— Я не хочу быть немощной, и я не хочу, чтобы были страшные боли какие-то… Но мало ли что я хочу… Но красивой в глубокой старости среди своих близких и любимых погаснуть как свеча, — рассказала Пугачева.
Певица в том же интервью вспомнила о скандальном случае на телешоу талантов «Фактор А», с которого якобы из-за нее выгнали певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Артистка также рассказала, почему решилась на эмиграцию после того, как ее мужа — юмориста Максима Галкина* — признали иностранным агентом.
Кроме того, певица поблагодарила поклонников за взаимную любовь и полувековую поддержку, а также отвергла многочисленные обвинения в предательстве России, которые стала получать в свой адрес после отъезда из страны. Она рассказала и том, что не любит, когда ее называют Примадонной.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.