Пугачева порассуждала о смерти и рассказала о последнем желании

По словам артистки, из-за этого она старается наслаждаться каждым моментом рядом с сыном и дочерью и не избегает сложных разговоров с ними, в том числе на тему смерти. Пугачева отметила, что относится к этому вопросу спокойно и пока не думает о том, как хочет, чтобы ее хоронили. Однако певица подчеркнула, что выступает против того, чтобы на траурной церемонии звучали ее хиты.