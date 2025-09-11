Авиакомпания «Победа» возобновит полеты из Москвы в Краснодар с 19 сентября

Авиакомпания «Победа» планирует возобновить регулярные прямые рейсы из Москвы в Краснодар с пятницы, 19 сентября. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.
— Победа возобновляет полеты в Краснодар. Первый регулярный рейс в Краснодар будет выполнен из Москвы (аэропорт Внуково) 19 сентября, — передает ТАСС.
11 сентября Министерство транспорта России сообщило об открытии аэропорта Краснодара — он не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года из соображений безопасности. Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что в сентябре перевозчик собирается запустить прямые рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.
В тот же день «Аэрофлот» открыл продажи билетов на первый с февраля 2022 года рейс из Москвы в Краснодар — стоимость перелета в одну сторону составляет 13 729 рублей.
Авиакомпания S7 также сообщила, что планирует выполнять рейсы в заново открывшийся краснодарский аэропорт вслед за «Аэрофлотом», но даты первых полетов станут известны после «получения соответствующего согласования».