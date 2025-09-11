Авиакомпания «Победа» возобновит полеты из Москвы в Краснодар с 19 сентября

11 сентября Министерство транспорта России сообщило об открытии аэропорта Краснодара — он не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года из соображений безопасности. Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что в сентябре перевозчик собирается запустить прямые рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.