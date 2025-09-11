Ричмонд
Раскрыты шокирующие потери Ивлеевой из-за «голой вечеринки»

Из-за скандальной «голой вечеринки» российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева понесла многомилионные потери.

Из-за скандальной «голой вечеринки» российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева понесла многомилионные потери. Об этом сообщает Forbes.

Эксперты, с которыми побеседовали журналисты издания, утверждают, что блогерша после мероприятия лишилась 400 миллионов рублей годового дохода, так как все рекламодатели прекратили с ней сотрудничество. После этого Ивлеева якобы жила за счет накоплений.

На фоне скандала Ивлеева также потеряла более 1,2 миллиона подписчиков в соцсетях, сообщает Forbes.

Ранее Ивлеева рассказала, что у нее не осталось друзей в Москве после скандальной «голой вечеринки». В декабре 2024 года она вышла замуж за предпринимателя и телеведущего Филиппа Бегака. Супруги сейчас снимают реалити-шоу о жизни в деревне.

