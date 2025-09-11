Раскрыты шокирующие потери Ивлеевой из-за «голой вечеринки»

Ранее Ивлеева рассказала, что у нее не осталось друзей в Москве после скандальной «голой вечеринки». В декабре 2024 года она вышла замуж за предпринимателя и телеведущего Филиппа Бегака. Супруги сейчас снимают реалити-шоу о жизни в деревне.