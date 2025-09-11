В Белгородской области открыли памятник экипажу сбитого Ил-76

«Это не просто дань памяти погибшим, это напоминание о ценности человеческой жизни, о важности мира и о необходимости делать все возможное, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в создании этого памятника. Для всех нас он будет вечным символом мужества, самоотверженности и трагической судьбы экипажа Ил-76, навсегда вписанного в историю Корочанского района Белгородской области и всей России», — написал Нестеров в своем telegram-канале.