Школьную тетрадь и рубашку героя передали музею

— В девяностые годы встал вопрос о самом существовании музея, — рассказала Александра Николаевна. — Сохранить его, сохранить экспозицию стоило больших усилий. Те ветераны, которые еще были в живых, боролись за существование музея, и именно благодаря им он еще есть, туда ходят дети, приезжают люди из других городов и стран, а теперь он также поучаствовал в обогащении огромного собрания государственного Музея Победы.