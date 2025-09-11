Школьную тетрадь и рубашку героя передали музею

11 сентября в Музее Победы состоялась торжественная церемония передачи личных вещей Героя Советского Союза, военной разведчицы Зои Космодемьянской, от московской школы, в которой она училась до войны.
В мероприятии приняли участие учащиеся московской школы № 201, которая носит имя Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, а также ветераны труда и дети войны, чьи родители лично знали Зою.
— К нам присоединились ученики с седьмого по девятый класс, состоящие в «Движении Первых», а также активисты, принимающие участие в жизни школы и пришкольного музея, — рассказывает директор школы Марина Панова. — Мы приняли решение передать Музею Победы личные вещи Зои Космодемьянской, которые все это время хранились у нас — ее школьная тетрадь и рубашка, — и увековечить таким образом память о наших героях. Здесь их может увидеть большее количество граждан.
Директор школы имени Зои и Александра Космодемьянских верит: только совместными усилиями школьных и государственных музеев получится провести комплексную работу по сохранению исторической памяти.
Ученики провели выступление — в стихах и прозе они рассказали об истории Зои, ее работе разведчицей, пятичасовых пытках фашистскими солдатами и доблестном подвиге.
— Ваша школа передала нам не просто экспонаты, а личные предметы первой женщины, которой в годы войны было присвоено звание Героя Советского Союза, — выразил благодарность заместитель генерального директора Музея Победы Федор Смуглин. — Они станут важной частью нашей новой экспозиции «Путь к Победе», где их смогут увидеть тысячи людей.
Торжественную церемонию передачи совершили директор школы № 201 Марина Панова и руководитель школьного музея Надежда Орехова.
— Нашей школе уже более ста лет, а музею — более шестидесяти, — рассказала Надежда. — К нам часто приходят ветераны, дети войны, родители которых служили вместе с Зоей. Я хочу поблагодарить наше героическое старшее поколение и Музей Победы за то, что они занимаются воспитанием молодежи, сохранением исторической памяти и правды.
С учениками поговорили и дети войны. Александра Николаевна Никитина, дочь Клавдии Милорадовой, соратницы Зои Космодемьянской, напомнила: передача предметов героической разведчицы — это историческое событие.
— В девяностые годы встал вопрос о самом существовании музея, — рассказала Александра Николаевна. — Сохранить его, сохранить экспозицию стоило больших усилий. Те ветераны, которые еще были в живых, боролись за существование музея, и именно благодаря им он еще есть, туда ходят дети, приезжают люди из других городов и стран, а теперь он также поучаствовал в обогащении огромного собрания государственного Музея Победы.
В завершение торжественной церемонии Московский комитет ветеранов войны наградил руководителя школьного музея Надежду Орехову почетной грамотой за активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Музей Победы же провел для учеников и ветеранов экскурсию по экспозиции «Путь к Победе».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Слесаренко, директор Детского центра Музея Победы:
— Школьные музеи нашей страны — это невероятная ценность нашего отечественного образования. На сегодняшний день мы курируем более двух тысяч таких собраний, посвященных Великой Отечественной войне. Каждый школьный музей уникален и хранит истории героев, которые порой невозможно постичь большим коллекциям. Такие школьные выставки дают возможность и самим ребятам лучше узнать историю.