Умерла Тамара Уржумова, актриса из фильма «На всю оставшуюся жизнь»

Когда Уржумовой был 21 год, в нее влюбился писатель Сергей Довлатов. Он был влюблен в артистку, однако она не ответила на его чувства. Актриса закончила Ленинградский театральный институт, а ее дебют в кино состоялся в 1969 году в фильме «Проводы белых ночей».