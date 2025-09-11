Умерла Тамара Уржумова, актриса из фильма «На всю оставшуюся жизнь»

Умерла актриса Тамара Уржумова, известная по кинокартине «На всю оставшуюся жизнь». О ее смерти в четверг, 11 сентября, сообщают представители портала «Кино-Театр.ру». Ей было 80 лет.
Артистки не стало еще 2 августа этого года, однако общественности эта информация стала известна только сейчас. Причина и обстоятельства смерти Уржумовой также не разглашаются. Известно лишь, что в последние годы своей жизни актриса советского кинематографа не появлялась на экране.
Когда Уржумовой был 21 год, в нее влюбился писатель Сергей Довлатов. Он был влюблен в артистку, однако она не ответила на его чувства. Актриса закончила Ленинградский театральный институт, а ее дебют в кино состоялся в 1969 году в фильме «Проводы белых ночей».
