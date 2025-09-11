В российском НИИ лесного хозяйства изобрели средство для борьбы с борщевиком

Полевые испытания, проведенные с начала мая 2025 года, подтвердили высокую эффективность метода — обработка период полностью уничтожила популяции ядовитого растения. Институт готов передать технологию промышленным и агротехническим компаниям для массового применения. Данная разработка может стать решением проблемы распространения борщевика, который представляет серьезную угрозу для биоразнообразия и здоровья людей.