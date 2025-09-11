Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском НИИ лесного хозяйства изобрели средство для борьбы с борщевиком

Научно-исследовательский институт лесного хозяйства разработал инновационную систему борьбы с борщевиком Сосновского, основанную на селективных гербицидах.

Научно-исследовательский институт лесного хозяйства разработал инновационную систему борьбы с борщевиком Сосновского, основанную на селективных гербицидах.

Ученые идентифицировали более десяти эффективных комбинаций химических препаратов, адаптированных для различных экосистем — лесных массивов, сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов, сообщает телеканал Санкт-Петербурга.

Ключевым преимуществом технологии является избирательное воздействие исключительно на борщевик без вреда для других растений, включая газонные злаки и хвойные посадки. Как пояснил начальник научно-исследовательского отдела института Александр Егоров, разработка учитывает строгие экологические ограничения, включая запрет на применение гербицидов в водоохранных зонах.

Полевые испытания, проведенные с начала мая 2025 года, подтвердили высокую эффективность метода — обработка период полностью уничтожила популяции ядовитого растения. Институт готов передать технологию промышленным и агротехническим компаниям для массового применения. Данная разработка может стать решением проблемы распространения борщевика, который представляет серьезную угрозу для биоразнообразия и здоровья людей.