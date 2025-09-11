В российском НИИ лесного хозяйства изобрели средство для борьбы с борщевиком

Научно-исследовательский институт лесного хозяйства разработал инновационную систему борьбы с борщевиком Сосновского, основанную на селективных гербицидах.
Ученые идентифицировали более десяти эффективных комбинаций химических препаратов, адаптированных для различных экосистем — лесных массивов, сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов, сообщает телеканал Санкт-Петербурга.
Ключевым преимуществом технологии является избирательное воздействие исключительно на борщевик без вреда для других растений, включая газонные злаки и хвойные посадки. Как пояснил начальник научно-исследовательского отдела института Александр Егоров, разработка учитывает строгие экологические ограничения, включая запрет на применение гербицидов в водоохранных зонах.
Полевые испытания, проведенные с начала мая 2025 года, подтвердили высокую эффективность метода — обработка период полностью уничтожила популяции ядовитого растения. Институт готов передать технологию промышленным и агротехническим компаниям для массового применения. Данная разработка может стать решением проблемы распространения борщевика, который представляет серьезную угрозу для биоразнообразия и здоровья людей.