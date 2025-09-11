Советский лыжный спорт понес невосполнимую утрату: скончался четырехкратный чемпион СССР Сергей Сокарев

Новость о гибели легенды стала настоящим шоком для всех, кто знал Сергея Сокарева лично или восхищался его достижениями. Социальные сети и спортивные издания наполнились словами скорби от коллег, учеников и функционеров. В своих воспоминаниях они отмечают не только его спортивный талант, но и выдающиеся человеческие качества: исключительное трудолюбие, преданность своему делу и умение быть настоящим командным игроком. Его имя навсегда останется в истории и в сердцах тех, для кого он был и остается символом мужества и победы.