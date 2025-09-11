Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО ликвидирован украинский актер Синишин

Синишин считался пропавшим без вести с 16 апреля 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) актер Андрей Синишин ликвидирован в зоне СВО, пишет украинское агентство УНИАН.

Сообщается, что актер Львовского театра имени Леся Курбаса и театра «И люди, и куклы» был уничтожен вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.

Как отмечают журналисты, Синишин считался пропавшим без вести с 16 апреля 2025 года. Известно, что его похоронят во Львове.

Напомним, ранее стало известно о гибели в зоне проведения спецоперации воевавшего на стороне ВСУ актера Юрия Фелипенко.