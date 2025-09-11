В зоне СВО ликвидирован украинский актер Синишин

Вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) актер Андрей Синишин ликвидирован в зоне СВО, пишет украинское агентство УНИАН.
Сообщается, что актер Львовского театра имени Леся Курбаса и театра «И люди, и куклы» был уничтожен вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.
Как отмечают журналисты, Синишин считался пропавшим без вести с 16 апреля 2025 года. Известно, что его похоронят во Львове.
Напомним, ранее стало известно о гибели в зоне проведения спецоперации воевавшего на стороне ВСУ актера Юрия Фелипенко.